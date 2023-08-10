Кулеба: Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен вернуть "зерновое соглашение", однако Украина в это время ищет альтернативные пути экспорта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен вернуть "зерновое соглашение", однако Украина в это время ищет альтернативные пути экспорта.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

"Да, я думаю, что он может вернуть "зерновое соглашение". Мы знаем, что турецкая дипломатия сотрудничает с русской. Между тем, мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и других продуктов, не идя через Черное море", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос, способен ли Эрдоган вернуть соглашение о пшенице.