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Кулеба: Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение"

Кулеба: Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен вернуть "зерновое соглашение", однако Украина в это время ищет альтернативные пути экспорта.
В регионе
10 августа 2023 г. 15:17
Кулеба: Эрдоган может вернуть зерновое соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен вернуть "зерновое соглашение", однако Украина в это время ищет альтернативные пути экспорта.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

"Да, я думаю, что он может вернуть "зерновое соглашение". Мы знаем, что турецкая дипломатия сотрудничает с русской. Между тем, мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и других продуктов, не идя через Черное море", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос, способен ли Эрдоган вернуть соглашение о пшенице.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: "Ərdoğan “Taxıl sazişi”ni bərpa edə bilər”

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