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Кулеба: Дайте больше оружия для защиты Украины и расширьте санкции против РФ

Кулеба: Дайте больше оружия для защиты Украины и расширьте санкции против РФ Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине больше оружия и подчеркнул, что Германия должна принимать больше решений для того, чтобы остановить агрессию РФ.
В регионе
9 марта 2022 г. 13:45
Кулеба: Дайте больше оружия для защиты Украины и расширьте санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине больше оружия и подчеркнул, что Германия должна принимать больше решений для того, чтобы остановить агрессию РФ.

Как передает Report, об этом говорится в статье Кулебы для издания Die Wet.

"Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты", - сказано в статье.

Министр отметил что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров, включая требование прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения гражданского населения.

"Мы благодарны за уже принятые в течение этих двух недель решения. Мы видим, что Германия изменила свой подход. Германия сделала ряд сложных шагов, хотя и трагически запоздалых. Но Путин не останавливается. Продолжают гибнуть невинные украинские мужчины, женщины и дети. Решений должно быть больше. Но главное – они должны быть проактивными, они должны быть немедленными", - заявил Кулеба, отметив, что не может спокойно слышать, что Германия требует больше времени для принятия решений о передаче оружия, скептически смотрит на принятие Украины в Евросоюз, сдержанно относится к принятию новых мощных, а не номинальных санкций против России.

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Версия на английском языке Kuleba: Give more weapons to protect Ukraine and expand sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Dmitro Kuleba Almaniyanı Ukraynaya daha çox silah verməyə çağırıb

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