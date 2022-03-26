Кулеба: Байден заверил, что США непоколебимо будут поддерживать Украину

Президент США Джо Байден во время встречи с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым заверил, что Соединенные Штаты непоколебимо будут поддерживать страну во всем до ее победы.

Президент США Джо Байден во время встречи с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым заверил, что Соединенные Штаты непоколебимо будут поддерживать страну во всем до ее победы.

Как передает Report, об этом Кулеба сказал в прямом эфире на Facebook в субботу.

"Слова президента Байдена о том, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной во всем, абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины, наоборот, эта поддержка будет только расти", - отметил он.