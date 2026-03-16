КСИР ударил по центральному складу боеприпасов на авиабазе США в ОАЭ
- 16 марта, 2026
- 17:47
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по центральному складу боеприпасов на авиабазе "Аль-Дафра" в ОАЭ.
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Tasnim.
На объекте произошли мощные взрывы, объявлена эвакуация.
"Американские террористы были вынуждены вывести свои истребители с авиабазы "Аль-Дафра" и перебросить их на другие базы в глубине страны", - сообщается со ссылкой на сообщение КСИР.
Из-за ударов наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили атаки Ирана на страны Персидского залива. Обе стороны "подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации" и "важность приоритизации серьезного диалога и дипломатических усилий".