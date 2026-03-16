    КСИР ударил по центральному складу боеприпасов на авиабазе США в ОАЭ

    В регионе
    • 16 марта, 2026
    • 17:47
    КСИР ударил по центральному складу боеприпасов на авиабазе США в ОАЭ

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по центральному складу боеприпасов на авиабазе "Аль-Дафра" в ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Tasnim.

    На объекте произошли мощные взрывы, объявлена эвакуация.

    "Американские террористы были вынуждены вывести свои истребители с авиабазы "Аль-Дафра" и перебросить их на другие базы в глубине страны", - сообщается со ссылкой на сообщение КСИР.

    Из-за ударов наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили атаки Ирана на страны Персидского залива. Обе стороны "подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации" и "важность приоритизации серьезного диалога и дипломатических усилий".

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
    IRGC strikes central ammunition depot at US air base in UAE
    Ты - Король

