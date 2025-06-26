КСИР: США действиями против Ирана не смогли изменить баланс сил в пользу Израиля

США, присоединившись к действиям Израиля против Ирана, не смогли изменить баланс сил в конфликте в пользу израильской стороны.

США, присоединившись к действиям Израиля против Ирана, не смогли изменить баланс сил в конфликте в пользу израильской стороны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Вступление преступной и побежденной американской армии в конфликт с целью спасения несчастных солдат сионистских (то есть израильских - ред.) ВС не смогло изменить баланс сил и (снизить - ред.) превосходящую мощь Ирана", - отмечается в сообщении.

Тегеран, отметили в КСИР, "в очередной раз" дал ясно понять это Вашингтону, нанеся ответный удар по американской базе в Катаре.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.