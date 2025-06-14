В результате ударов Израиля по Ирану погиб бригадный генерал КСИР

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб замначальник отдела разведки аэрокосмических дел Ирана, генерал бригады Хосров Хассани.

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб замначальник отдела разведки аэрокосмических дел Ирана, генерал бригады Хосров Хассани.

Как передает Report, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламкой республики) в своем Telegram-канале.

"Генерал Хосров Хассани - принял мученическую смерть во время атаки Израиля в минувшие выходные", - говорится в публикации.

Там добавили, что вместе с Хассани погиб бывший главнокомандующий ВС Ирана Амир-Али Хаджизаде.