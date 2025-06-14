О нас

В результате ударов Израиля по Ирану погиб бригадный генерал КСИР

В результате ударов Израиля по Ирану погиб бригадный генерал КСИР В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб замначальник отдела разведки аэрокосмических дел Ирана, генерал бригады Хосров Хассани.
В регионе
14 июня 2025 г. 23:26
В результате ударов Израиля по Ирану погиб бригадный генерал КСИР

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб замначальник отдела разведки аэрокосмических дел Ирана, генерал бригады Хосров Хассани.

Как передает Report, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламкой республики) в своем Telegram-канале.

"Генерал Хосров Хассани - принял мученическую смерть во время атаки Израиля в минувшие выходные", - говорится в публикации.

Там добавили, что вместе с Хассани погиб бывший главнокомандующий ВС Ирана Амир-Али Хаджизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SEPAH briqada generalı Xosrov Həsəninin öldürüldüyünü açıqlayıb

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi