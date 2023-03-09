КСИР получил военный корабль океанской зоны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) получил многоцелевой боевой корабль океанской зоны (классификация кораблей) "Шахид Махдави", изготовленный иранскими специалистами. Он может выступать носителями различных типов вертолетов, беспилотников и катеров

Корпус стражей исламской революции (КСИР) получил многоцелевой боевой корабль океанской зоны (классификация кораблей) "Шахид Махдави", изготовленный иранскими специалистами. Он может выступать носителями различных типов вертолетов, беспилотников и катеров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.

Согласно техническим параметрам, водоизмещение корабля превышает 2,1 тыс. тонн. Его длина составляет 240 м, ширина - 27 м. Он оснащен радаром с трехмерной фазированной антенной решеткой, противокорабельными и зенитными ракетами, в том числе крылатыми ракетами дальностью до 700 км, передовыми системами радиоэлектронной борьбы.