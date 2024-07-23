КСИР подтвердил задержание у Бушера танкера

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) подтвердил, что задержал в Персидском заливе танкер, якобы перевозивший 1,5 млн литров контрабандного топлива.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) подтвердил, что задержал в Персидском заливе танкер, якобы перевозивший 1,5 млн литров контрабандного топлива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил командующий вторым округом ВМС КСИР Хейдар Хонариан Моджарад.

"Сегодня вечером иностранное судно под флагом африканской страны Того, перевозившее 1,5 млн литров контрабандного топлива, было задержано по решению суда", - приводит слова командующего иранское.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности, сообщило, что ВМС КСИР перехватили в Персидском заливе танкер, находящийся под управлением компании из ОАЭ. По данным Ambrey, речь идет о танкере под флагом Того, на борту которого находится 1,5 тыс. тонн судового топлива (газойля). Инцидент произошел в 61 морской миле к юго-западу от иранского города Бушер.