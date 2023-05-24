КСИР ликвидировал двух мужчин, готовивших теракт в Иране

Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду ликвидировало двух мужчин, готовивших в стране теракт. Еще один человек арестован.

Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду ликвидировало двух мужчин, готовивших в стране теракт. Еще один человек арестован.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

"Вооруженная группа, намеревавшаяся совершить террористические акты на юго-востоке страны, была выявлена разведывательно-оперативными подразделениями базы "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и нейтрализована", - говорится в сообщении.

Было изъято большое количество оружия и боеприпасов.