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КСИР ликвидировал двух мужчин, готовивших теракт в Иране

КСИР ликвидировал двух мужчин, готовивших теракт в Иране Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду ликвидировало двух мужчин, готовивших в стране теракт. Еще один человек арестован.
В регионе
24 мая 2023 г. 16:37
КСИР ликвидировал двух мужчин, готовивших теракт в Иране

Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду ликвидировало двух мужчин, готовивших в стране теракт. Еще один человек арестован.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

"Вооруженная группа, намеревавшаяся совершить террористические акты на юго-востоке страны, была выявлена разведывательно-оперативными подразделениями базы "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и нейтрализована", - говорится в сообщении.

Было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

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