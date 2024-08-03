КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 кг, выпущенным за пределами резиденции, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 кг, выпущенным за пределами резиденции, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью [весом] около 7 килограммов и мощного взрыва за пределами территории проживания гостей",- говорится в сообщении.