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КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг

КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 кг, выпущенным за пределами резиденции, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана.
В регионе
3 августа 2024 г. 16:16
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью весом около 7 кг, выпущенным за пределами резиденции, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью [весом] около 7 килограммов и мощного взрыва за пределами территории проживания гостей",- говорится в сообщении.

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