Ксению Собчак утвердили кандидатом в президенты России

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Центризбирком России рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", и разрешил ей начать официальную кампанию в свою поддержку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что К.Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. 25 декабря телеведущая подала в ЦИК соответствующие документы.

ЦИК сегодня зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой К.Собчак по финансовым вопросам, и дал ей разрешение на открытие избирательного счета.

После открытия счета К.Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать с 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.