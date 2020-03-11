КС России рассмотрит поправку о президентских сроках в течение недели

Конституционный суд России в течение семи дней рассмотрит поправку, позволяющую нынешнему президенту РФ переизбраться в 2024 году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение", - сказал Клишас.

Ранее российский депутат Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.