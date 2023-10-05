КС Грузии завершил слушания сторон по вопросу импичмента президенту

Конституционный суд (КС) Грузии завершил слушания по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили на прошедшем третьем заседании.

Конституционный суд (КС) Грузии завершил слушания по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили на прошедшем третьем заседании.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Имеди", по итогу слушания, которое длилось более восьми часов, председатель суда Мераб Турава сообщил, что инстанция огласит решение в установленный срок, то есть до середины октября, когда истечет месяц с момента получения запроса об импичменте.

Рассмотрение в КС представления правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" об отстранении президента за нарушение конституции проходило три дня подряд. На заседании в четверг депутаты от правящей партии и адвокаты Зурабишвили задавали друг другу вопросы, а также выступили с заключительным словом.

Как и на предыдущих заседаниях, главными аргументами инициаторов импичмента было то, что Зурабишвили лишь формально представляет страну в международных отношениях, а фактически она, в соответствии с 52-й статьей основного закона, действует только с согласия правительства. Представители президента утверждали, что 49-я статья конституции, по которой президент представляет Грузию в международных отношениях, наделяет ее правом совершать определенные визиты и без согласия кабмина.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента. Если КС удовлетворит ходатайство, у парламента Грузии будет две недели, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов.