КС Грузии завершил слушания сторон по вопросу импичмента президенту

Конституционный суд (КС) Грузии завершил слушания по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили на прошедшем третьем заседании.
Как передает
Рассмотрение в КС представления правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" об отстранении президента за нарушение конституции проходило три дня подряд. На заседании в четверг депутаты от правящей партии и адвокаты Зурабишвили задавали друг другу вопросы, а также выступили с заключительным словом.
Как и на предыдущих заседаниях, главными аргументами инициаторов импичмента было то, что Зурабишвили лишь формально представляет страну в международных отношениях, а фактически она, в соответствии с 52-й статьей основного закона, действует только с согласия правительства. Представители президента утверждали, что 49-я статья конституции, по которой президент представляет Грузию в международных отношениях, наделяет ее правом совершать определенные визиты и без согласия кабмина.
В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента. Если КС удовлетворит ходатайство, у парламента Грузии будет две недели, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов.