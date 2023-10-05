О нас

КС Грузии завершил слушания сторон по вопросу импичмента президенту

КС Грузии завершил слушания сторон по вопросу импичмента президенту Конституционный суд (КС) Грузии завершил слушания по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили на прошедшем третьем заседании.
В регионе
5 октября 2023 г. 21:03
КС Грузии завершил слушания сторон по вопросу импичмента президенту

Конституционный суд (КС) Грузии завершил слушания по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили на прошедшем третьем заседании.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Имеди", по итогу слушания, которое длилось более восьми часов, председатель суда Мераб Турава сообщил, что инстанция огласит решение в установленный срок, то есть до середины октября, когда истечет месяц с момента получения запроса об импичменте.

Рассмотрение в КС представления правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" об отстранении президента за нарушение конституции проходило три дня подряд. На заседании в четверг депутаты от правящей партии и адвокаты Зурабишвили задавали друг другу вопросы, а также выступили с заключительным словом.

Как и на предыдущих заседаниях, главными аргументами инициаторов импичмента было то, что Зурабишвили лишь формально представляет страну в международных отношениях, а фактически она, в соответствии с 52-й статьей основного закона, действует только с согласия правительства. Представители президента утверждали, что 49-я статья конституции, по которой президент представляет Грузию в международных отношениях, наделяет ее правом совершать определенные визиты и без согласия кабмина.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента. Если КС удовлетворит ходатайство, у парламента Грузии будет две недели, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
28 сентября 2023 г. 22:02
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi