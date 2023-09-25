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КС Грузии в начале октября рассмотрит представление об импичменте президента

КС Грузии в начале октября рассмотрит представление об импичменте президента Конституционный суд (КС) Грузии 3 октября рассмотрит представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили.
В регионе
25 сентября 2023 г. 13:38
КС Грузии в начале октября рассмотрит представление об импичменте президента

Конституционный суд (КС) Грузии 3 октября рассмотрит представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Рассмотрение конституционного представления № 1797 по существу состоится на устном слушании 3 октября 2023 года в 12:00 с участием авторов представления и президента Грузии", - сказано в сообщении КС.

Предметом обсуждения в конституционном представлении является возможное нарушение статьи 52 Конституции Грузии в связи с осуществлением президентом страны без согласия правительства рабочих визитов за границу и проведения встреч и переговоров с должностными лицами.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту в Конституционный суд 12 сентября. "Грузинская мечта" анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как 31 августа она начала зарубежное турне без одобрения правительства.

Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если его поддержат большинство депутатов, говорится в законе "Об импичменте".

Между тем, Зурабишвили отправилась в очередное европейское турне, которое осуществляет без одобрения правительства. Сегодня она в Таллинне проведет переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом, завтра в Риге - с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. А 27 сентября она в Вильнюсе встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседа.

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Версия на английском языке Georgian Constitutional Court to consider proposal to impeach president
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Gürcüstan Prezidentinin impiçmenti məsələsinə baxılacaq

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