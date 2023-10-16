КС Грузии подтвердил нарушение президентом Конституции в рамках процедуры импичмента

Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента.

Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52 статью Конституции Грузии, заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава.

"Суд заключает, что указанное представляет нарушение Конституции для целей 48 статьи Конституции Грузии" - заявил Турава.

Заключение в силе с момента обнародования на веб-странице Конституционного суда, отметил он.

"Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру", - заявил председатель Конституционного суда.

Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.