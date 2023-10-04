КС Грузии назначил третье заседание по вопросу импичмента президенту

Конституционный суд (КС) Грузии провел второе заседание по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили и назначил третье слушание на 5 октября.

Конституционный суд (КС) Грузии провел второе заседание по вопросу импичмента президенту Саломе Зурабишвили и назначил третье слушание на 5 октября.

Как передает Report , заседание суда транслировалось в прямом эфире местных телеканалов.

Как и на прошлом заседании, которое длилось более семи часов, свои позиции представляли инициаторы процедуры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и адвокаты президента. С точки зрения правящей партии, президент нарушила конституцию, совершив зарубежные визиты без согласия правительства. Адвокаты Зурабишвили апеллируют к статье конституции, которая гласит, что президент представляет страну в международных отношениях. По их словам, не все визиты Зурабишвили должна согласовывать с кабмином, как того требует 52-я статья основного закона.

Председатель КС Мераб Турава в конце заседания сообщил, что слушания продолжатся 5 октября в 11:00 по местному времени.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента. Если КС удовлетворит ходатайство, у парламента Грузии будет две недели, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов.