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КС Грузии начал судебное разбирательство по поводу импичмента президента страны

КС Грузии начал судебное разбирательство по поводу импичмента президента страны Бесрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили началось в Конституционном суде (КС).
В регионе
3 октября 2023 г. 12:27
КС Грузии начал судебное разбирательство по поводу импичмента президента страны

Бесрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили началось в Конституционном суде (КС).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

"Кворум судей есть, так как все девять судей, членов пленума, присутствуют на заседании", - заявил председатель КС Мераб Турава.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

Правящая партия 12 сентября внесла в КС конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.

На заседание в полном составе присутствуют авторы конституционного представления – пять депутатов парламента от "Грузинской мечты" , в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Президент Грузии не явилась на заседание, ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.

"Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде - Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили", - написала Зурабишвили в соцсети до начала заседания.

Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции.

Не исключено, что решение КС будет объявлено уже сегодня. Если он подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.

Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.

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