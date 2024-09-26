КС Армении признал законными положения по делимитации границ с Азербайджаном

Конституционный суд Армении признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим основному закону страны.

Конституционный суд Армении признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим основному закону страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.

"Обязательства, закрепленные в положении "О совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", подписанном 30 августа 2024 г., соответствуют Конституции", – говорится в финальной части решения Суда.

Отмечается, что решение вступает в силу с момента публикации на официальном сайте КС.

Напомним, что 30 августа Баку и Ереван подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации границы.