КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов

Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня.

Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава КС Арман Диланян.

В КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").

"Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования", - сказал глава КС А.Диланян.

Суд может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать их недействительными, перераспределить мандаты или назначить второй тур.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила с 53,91 процентами. Блок "Армения" набрал 21,9 процентов, "Честь имею" поддержали 5,22 процентов. Последний не набрал необходимых семи процентов голосов, однако все равно пройдет в парламент, поскольку по закону там должны присутствовать как минимум три политические силы.

В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна - 29 и семь соответственно.