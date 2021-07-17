О нас
Report Georgia
Аудио новости

КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов

КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня.
В регионе
17 июля 2021 г. 21:56
КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов

Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава КС Арман Диланян.

В КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").

"Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования", - сказал глава КС А.Диланян.

Суд может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать их недействительными, перераспределить мандаты или назначить второй тур.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила с 53,91 процентами. Блок "Армения" набрал 21,9 процентов, "Честь имею" поддержали 5,22 процентов. Последний не набрал необходимых семи процентов голосов, однако все равно пройдет в парламент, поскольку по закону там должны присутствовать как минимум три политические силы.

В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна - 29 и семь соответственно.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
17 июля 2021 г. 16:38
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
За две недели из оборота изъято 11 кг метамфетамина
17 июля 2021 г. 13:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
17 июля 2021 г. 11:23
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
17 июля 2021 г. 11:03
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
16 июля 2021 г. 17:41
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран
16 июля 2021 г. 14:33
Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
15 июля 2021 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi