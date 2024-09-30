Крушение российского Ми-8 в Пакистане будут расследовать местные власти

Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана будет расследовать крушение российского вертолета Ми-8, произошедшее 28 сентября.

Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана будет расследовать крушение российского вертолета Ми-8, произошедшее 28 сентября.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Расследование авиационного происшествия проводит Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана. На основании приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации и российского воздушного законодательства Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании", - сказали в МАК.