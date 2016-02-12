​Крупный металлургический завод в Грузии приостановил свою работу

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Руководство ООО "Руставская сталь", управляющего крупнейшим в Грузии металлургическим заводом в Рустави, из-за отсутствия спроса на его продукцию отправило коллектив предприятия в неоплачиваемый отпуск. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в четверг грузинские СМИ.

По словам работников завода, накануне дирекция предприятия объявила, что из-за глобального кризиса на металлургическом рынке вынуждена минимум на месяц приостановить работу завода. Данное решение вызвало протест сотрудников, которые опасаются, что не смогут содержать свои семьи.

Дирекция завода обещает помочь сотрудникам в отсрочке кредитных обязательств и восстановлении на работе с 10 марта.

"Мы постараемся посодействовать нашим сотрудникам перед банками. Как только повысится спрос на продукцию, работники вернутся на предприятие. Если к 10 марта спроса не будет, примем другие меры, но большинство сотрудников продолжит работу", - заявил журналистам заместитель генерального директора завода Арчил Меликадзе.

ООО "Руставская сталь" производит стальные трубы и арматуру в объеме до 200 тыс. тонн в год, около 80% продукции экспортируется в Армению, Азербайджан и другие страны.