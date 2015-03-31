Крупные турецкие города остались без света

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Ряд турецких городов, в том числе Анкара, Стамбул, Измир, Адана, Денизли, Анталия, Битлис, Чанаккала и Бурса остались без электричества. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, прекращение подачи электричества вызвало серьезные проблемы в метро в крупных городах, в подаче интернета и т.д. Причины ЧП пока неизвестны.

По информации агентства Anadolu, 2 апреля в подаче электроэнергии в Стамбул также возникнут перебои. Об этом сообщили в Стамбульской энерго-раздаточной сети. По информации, структура также распространила график подачи в этот день электричества в Стамбул.