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Крупнейшую пещеру Европы в Турции в прошлом году посетило рекордное число туристов

Крупнейшую пещеру Европы в Турции в прошлом году посетило рекордное число туристов Крупнейшую пещеру Европы в Турции Алтынбешик в 2024 году посетили 200 тысяч человек.
В регионе
5 января 2025 г. 16:46
Крупнейшую пещеру Европы в Турции в прошлом году посетило рекордное число туристов

Крупнейшую пещеру Европы в Турции Алтынбешик в 2024 году посетили 200 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, этот показатель в 2004 году составлял 130 тысяч человек.

Согласно информации, рекорд по количеству посетителей обновляется ежегодно.

Отмечается, что туристы из Великобритании, Польши и России проявляют наибольший интерес к пещере, расположенной на высоте 450 метров над уровнем моря.

Напомним, что пещера Алтынбешик была открыта геологом и профессором Темучином Айгеном в 1966 году. В 1994 году она стала доступна для посещения местными жителями и туристами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropanın Türkiyədəki ən böyük mağarasını ötən il rekord sayda insan ziyarət edib

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