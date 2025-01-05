Крупнейшую пещеру Европы в Турции в прошлом году посетило рекордное число туристов

Крупнейшую пещеру Европы в Турции Алтынбешик в 2024 году посетили 200 тысяч человек.

Крупнейшую пещеру Европы в Турции Алтынбешик в 2024 году посетили 200 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, этот показатель в 2004 году составлял 130 тысяч человек.

Согласно информации, рекорд по количеству посетителей обновляется ежегодно.

Отмечается, что туристы из Великобритании, Польши и России проявляют наибольший интерес к пещере, расположенной на высоте 450 метров над уровнем моря.

Напомним, что пещера Алтынбешик была открыта геологом и профессором Темучином Айгеном в 1966 году. В 1994 году она стала доступна для посещения местными жителями и туристами.