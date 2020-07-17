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Крупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции

Крупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции Занимающиеся на рынке торговлей азербайджанцы отказались от покупки продукции Армении
В регионе
17 июля 2020 г. 18:13
Крупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции

“Вчера, 16 июля, с рынка вывезли более 40 армянских машин. Имеющиеся на рынке машины стоят закрытыми".

Об этом российскому бюро Report сообщил работающий на крупнейшем рынке Москвы "Фут сити" азербайджанец.

Занимающий оптовой торговлей на рынке наш соотечественник по имени Мигдат подтвердил эту информацию и сообщил, что наряду с вывозом перевозящих армянскую продукцию машин, занимающиеся на рынке торговлей азербайджанцы отказались от покупки продукции Армении.

“После провокации Армении против Азербайджана наши соотечественники на рынке отказались покупать армянскую продукцию. На рынке практически не осталось армянских машин", - сказал соотечественник.

Отметим, что в распространенном в соцсетях видеоролике сообщается, что азербайджанцы бойкотируют армянскую продукцию. Также говорится, что армянские машины вывозятся с рынка.

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Версия на азербайджанском языке Moskvanın ən böyük meyvə-tərəvəz bazarında Ermənistan məhsullarının satışına qadağa qoyulub

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