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Крупнейший авиаперевозчик Китая начнет выполнять регулярные рейсы в Грузию

Крупнейший авиаперевозчик Китая начнет выполнять регулярные рейсы в Грузию Крупнейшая китайская авиакомпания Air China с 15 сентября начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Урумчи - Тбилиси - Урумчи.
В регионе
29 июля 2024 г. 19:44
Крупнейший авиаперевозчик Китая начнет выполнять регулярные рейсы в Грузию

Крупнейшая китайская авиакомпания Air China с 15 сентября начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Урумчи - Тбилиси - Урумчи.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе "Объединения аэропортов Грузии".

"Для нас крайне важным является, чтобы у нас на рынке был самый крупный китайский перевозчик Air China. У них во флоте 905 воздушных судов как класса Boeing, так и Airbus. Это уже вторая китайская авиакомпания, которая начитает работать на грузинском рынке. После установления безвизового режима из Урумчи в Тбилиси прямые регулярные рейсы ежедневно выполняет China Southern Airlines", - сообщил гендиректор "Объединения аэропортов Грузии" Ираклий Каркашадзе.

Отмечается, что рейсы будут выполняться три раза в неделю самолетами типа Boeing 737-800.

Air China была основана 69 лет назад и сегодня считается крупнейшей авиакомпанией в КНР, которая выполняет прямые авиарейсы в 183 страны мира.

Грузия и Китай в конце июля 2023 года объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. В апреле текущего года глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и посол КНР в Тбилиси Чжоу Цзянь подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран при взаимных визитах.

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