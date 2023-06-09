Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" предлагает объединение небольшим партиям для парламентских выборов.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили.
Партия "Единое национальное движение" последние несколько лет активно собирает вокруг себя мелкие партии для объединения перед выборами. Так, в 2020 году по спискам в парламент прошли представители таких мелких партий, как "Национал-демократическое движение" и "Государство для народа", а к выборам 2021 года партия объединила силы с "Гирчи больше свободы" и партией "Дроа".
"Мы предлагаем партиям с рейтингом 2-3-4 процента объединиться вокруг единой стратегии и вести борьбу против "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии)", – сказал Бежашвили.
При этом он отметил, что "единая стратегия" не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах.
"Мы подразумеваем под "единой стратегией" то, какие у нас будут границы в отношении друг друга, и план действий, а не партийное объединение, места в списке", – сказал Бежашвили.
При этом он отметил, что "Нацдвижение" предлагает сотрудничество всем партиям, в том числе и партии "Лело".
Между тем в самой партии "Лело" заявили о готовности вступить в коалицию с проевропейскими партиями, при этом один из лидеров партии Давид Усупашвили заявил, что "Лело" хочет играть ведущую роль в этой коалиции.
Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.