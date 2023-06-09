Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" предлагает объединение небольшим партиям для парламентских выборов.

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" предлагает объединение небольшим партиям для парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили.

Партия "Единое национальное движение" последние несколько лет активно собирает вокруг себя мелкие партии для объединения перед выборами. Так, в 2020 году по спискам в парламент прошли представители таких мелких партий, как "Национал-демократическое движение" и "Государство для народа", а к выборам 2021 года партия объединила силы с "Гирчи больше свободы" и партией "Дроа".

"Мы предлагаем партиям с рейтингом 2-3-4 процента объединиться вокруг единой стратегии и вести борьбу против "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии)", – сказал Бежашвили.

При этом он отметил, что "единая стратегия" не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах.

"Мы подразумеваем под "единой стратегией" то, какие у нас будут границы в отношении друг друга, и план действий, а не партийное объединение, места в списке", – сказал Бежашвили.

При этом он отметил, что "Нацдвижение" предлагает сотрудничество всем партиям, в том числе и партии "Лело".

Между тем в самой партии "Лело" заявили о готовности вступить в коалицию с проевропейскими партиями, при этом один из лидеров партии Давид Усупашвили заявил, что "Лело" хочет играть ведущую роль в этой коалиции.

Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.