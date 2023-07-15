Крупнейшая нефтесервисная компания мира прекратила поставки услуг и технологий в РФ

Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация SLB (прежнее название - Schlumberger) полностью прекратила поставки оборудования и технологий в Россию.

Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация SLB (прежнее название - Schlumberger) полностью прекратила поставки оборудования и технологий в Россию.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"SLB объявляет о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что компания очень серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и "поддерживает позицию международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине".

Ранее были приостановлены поставки в РФ оборудования и технологий SLB из США, Великобритании, ЕС и Канады.

Напомним, что 19 марта 2022 года Schlumberger сообщила о прекращении дальнейших инвестиций и внедрений технологий в свою деятельность на территории Российской Федерации из-за войны в Украине.