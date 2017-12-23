Крупная партия наркотиков и арсенал оружия обнаружены в Ереване

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Армении выявила случай крупного оборота наркотиков,cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным пресс-службы полиции, 20-го декабря в полицию поступило сообщение о том, что Д.С. 1984 года рождения занимается незаконным приобретением и сбытом наркотиков. В сообщении отмечалось, что он приобретает наркотик у Э.Г. 1975 года рождения.

Подозреваемый на автомобиле марки Toyota Camry был доставлен в полицию, где по решению суда машина была досмотрена.

В результате обыска были обнаружены 29,2 грамма желто-зеленой массы, 5 упаковок с маркировкой Cipralex, 5 упаковок с надписью "Солиан", одна – с надписью "Валиум", а также две таблетки с неизвестным названием.

Найденное изъято. Назначена судебно-материоловедческая экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На следующий день был произведен обыск в доме Э.Г в квартале Норагавит, где был найден полиэтиленовый пакет, в которым были обнаружены 124 таблетки, похожие на препарат "Суботекс" в заводской упаковке, 385 граммов коричневой массы со специфическим запахом, похожей на гашиш, около 860 граммов желто-коричневой высушенной массы, похожей на коноплю.

При обыске было найдено также оружие типа "CZ-527 карабин", магазин с двумя патронами калибра 7,62 мм, охотничье ружье, одноствольный гладкоствольный охотничий дробовик типа Benelli, винтовка с оптическим прицелом типа Pikat-3, оружие с оптическим прицелом типа CZ-455, одноствольное оружие типа Beretta, кастет, 19 патронов калибра 7,62 мм.