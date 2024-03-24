"Крокус Сити Холл" будут восстанавливать

"Крокус сити холл" планируют восстановить.

"Крокус сити холл" планируют восстановить.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе компании "Крокус интернешнл", которая владеет концертным залом в Красногорске.

"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", — говорится в сообщении.

В компании выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких. В пресс-службе обратили внимание, что будет сделано все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной "помочь жертвам теракта".

В релизе отдельную благодарность выразили команде концертного зала, которая в момент трагедии действовала "профессионально, четко и героически", спасая жизни гостей и сотрудников.