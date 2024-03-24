О нас

"Крокус Сити Холл" будут восстанавливать

"Крокус Сити Холл" будут восстанавливать "Крокус сити холл" планируют восстановить.
В регионе
24 марта 2024 г. 03:18
Крокус Сити Холл будут восстанавливать

"Крокус сити холл" планируют восстановить.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе компании "Крокус интернешнл", которая владеет концертным залом в Красногорске.

"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", — говорится в сообщении.

В компании выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких. В пресс-службе обратили внимание, что будет сделано все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной "помочь жертвам теракта".

В релизе отдельную благодарность выразили команде концертного зала, которая в момент трагедии действовала "профессионально, четко и героически", спасая жизни гостей и сотрудников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле достигло 150 человек
ВидеоЧисло погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 150 человек
23 марта 2024 г. 15:27
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
23 марта 2024 г. 04:18
Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Теракт в Крокус Сити Холле: Что известно о нападавших?
Теракт в "Крокус Сити Холле": Что известно о нападавших?
23 марта 2024 г. 08:58
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в России
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в России
23 марта 2024 г. 01:37
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
22 марта 2024 г. 20:35
Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации
Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации
23 марта 2024 г. 07:47
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холл
Задержаны двое подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"
23 марта 2024 г. 10:26
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба
ВидеоСОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба
22 марта 2024 г. 23:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi