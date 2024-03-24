"Крокус Сити Холл" будут восстанавливать

"Крокус сити холл" планируют восстановить.
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"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", — говорится в сообщении.
В компании выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких. В пресс-службе обратили внимание, что будет сделано все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной "помочь жертвам теракта".
В релизе отдельную благодарность выразили команде концертного зала, которая в момент трагедии действовала "профессионально, четко и героически", спасая жизни гостей и сотрудников.