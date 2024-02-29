Крикорян: Продление миссии ЕС в Армении может привести к конфронтации в регионе

Укрепление мандата миссии Европейского Союза в Армении, ее расширение и продление срока развертывания может привести к дальнейшей конфронтации с региональными державами.

Укрепление мандата миссии Европейского Союза в Армении, ее расширение и продление срока развертывания может привести к дальнейшей конфронтации с региональными державами.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал журналист из Великобритании Онник Крикорян.

"Маловероятно, что это станет реальностью. Во-первых, это потенциально приведет к тому, чего давно опасались - дальнейшей конфронтации с региональными державами, в том числе членом НАТО Турцией, не говоря уже о России. Во-вторых, миссия ЕС в Грузии действует двухлетними циклами, Армения не должна быть исключением", - считает он.

Отметим, что ранее Европейский парламент призвал "увеличить число экспертов, развернутых в рамках миссии в Армении, повысить ее потенциал и продлить срок развертывания еще на пять лет, а географический охват - до границы между Арменией и Турцией".