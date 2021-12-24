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Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности

Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности РФ рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.
В регионе
24 декабря 2021 г. 14:35
Кремль ждет в январе ответов США по гарантиям безопасности

РФ рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли какой-то фидбэк от стран НАТО и есть ли позитивное отношение к российским предложениям.

По его словам, США и их союзники проводят в отношении России "весьма недружественные действия".

"Они проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей, так далее и тому подобное", - перечислил Песков. По его словам, "это все вызывает глубокую обеспокоенность" Москвы. "И вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - указал пресс-секретарь российского лидера.

"А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения", - подчеркнул Песков.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

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