Кремль: Запросов от команды Трампа на организацию контактов с Путиным не поступало

Запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на организацию его контактов с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремль не поступало.

Запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на организацию его контактов с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремль не поступало.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких запросов не было. Но, с другой стороны, по понятным причинам, наверное, конечно, было бы целесообразнее дождаться вступления в должность (нового президента США). В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога", - заявил Песков.