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Кремль: Запад "дружит" с некоторыми странами ради вытеснения России

Кремль: Запад "дружит" с некоторыми странами ради вытеснения России Коллективный Запад пытается "дружить" с некоторыми странами не ради себя, а для вытеснения России из этого региона.
В регионе
12 ноября 2023 г. 14:26
Кремль: Запад дружит с некоторыми странами ради вытеснения России

Коллективный Запад пытается "дружить" с некоторыми странами не ради себя, а для вытеснения России из этого региона.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"У коллективного Запада есть свои акценты. Они, как правило, дружат не ради себя. Они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Не думаем, что эта политика имеет перспективы, мы знаем эту политику, мы к ней привыкли. Ну и также научились выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - отметил представитель Кремля.

Он упомянул об этом в контексте недавнего визита французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан. Освещая поездку, агентство Bloomberg в заголовке описало эту страну как "задний двор Путина". В Астане раскритиковали подобные формулировки, подчеркнув, что Казахстан - независимое государство. Песков также указал, что Астана - стратегический союзник Москвы, но в этих двусторонних отношениях "никто никому ничего не навязывает и не диктует".

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Версия на азербайджанском языке Kreml: Qərb ölkələri Rusiyanı regiondan sıxışdırıb çıxarmaq istəyir

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