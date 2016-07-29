Кремль: В графике Путина нет поездки на футбольный матч в Турцию

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В графике президента России Владимира Путина на август нет поездок в Турцию, поэтому посещение главой государства товарищеского футбольного матча Турция – Россия вряд ли состоится. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не знаю. Нет в графике таких поездок. Практически весь август уже расписан, поэтому я не думаю (что это произойдет), но, с другой стороны, ничего нельзя исключить", — заявил Песков.

По данным турецких СМИ, футболисты сборных России и Турции сыграют товарищеский матч 31 августа в турецком городе Анталья.