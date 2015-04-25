​Кремль: Участие Путина в мероприятиях в Армении - не повод для негативной реакции Анкары

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Кремле не считают участие президента РФ Владимира Путина в мероприятиях по поводу вымышленного "геноцида армян" в Ереване поводом для негативной реакции со стороны Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не считаем, что участие президента в мемориальных мероприятиях может каким-то образом негативно трактоваться Анкарой", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление министерства иностранных дел Турции, осудившего высказывания российского лидера, расценившего события 1915 года как "геноцид армян".