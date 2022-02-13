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Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения президента США Джозефа Байдена в реакции на ответы Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности.
В регионе
13 февраля 2022 г. 00:10
Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения президента США Джозефа Байдена в реакции на ответы Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора лидеров.

"Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы по гарантиям безопасности для РФ", - сказал представитель Кремля. По его словам, заявления американского лидера будут рассмотрены, "хотя они во многом совпадают с содержанием переданных нам натовских и американского ответов".

Представитель Кремля также уточнил, что в ходе телефонных переговоров было сказано, что российская сторона уже практически завершила "межведомственную проработку возможных действий и об этом будет объявлено в ближайшее время". "Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности", - пообещал Ушаков.

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