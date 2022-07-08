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Кремль: Россия не использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления

Кремль: Россия не использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления "Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства".
В регионе
8 июля 2022 г. 14:09
Кремль: Россия не использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления
Дмитрий Песков

"Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия гарантирует энергетическую безопасность Европы: "Россия способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и т.д. , которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах".

Он подчеркнул, что существует определенные регламентные работы на газопроводах, которые проводятся каждый год и никаких новых видов работ никто не выдумывал.

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Версия на английском языке Kremlin: Russia does not use oil or gas as instrument of political pressure

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