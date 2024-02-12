Кремль: России нужны определенные заверения от Армении в связи с присоединением к МУС

России нужны определенные заверения от Армении в связи с присоединением к международному уголовному суду, этот вопрос предстоит решать.

России нужны определенные заверения от Армении в связи с присоединением к Международному уголовному суду (МУС), этот вопрос предстоит решать.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя журналистам вопрос о том, возможен ли визит Путина в Армению.

Ранее Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Путина, в связи с ордером МУС.

"Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров, этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", - сказал Песков.