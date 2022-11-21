Кремль: Путин в рамках визита в Ереван проведет отдельную встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин планирует отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван, где 23 ноября пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент России Владимир Путин планирует отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван, где 23 ноября пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, она планируется, конечно", - сказал Песков.

Ранее пресс-служба ОДКБ сообщила, что заседание пройдет под председательством Пашиняна. В мероприятии, как ожидается, примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также генсек ОДКБ Станислав Зась.