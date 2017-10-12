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    Кремль: Путин посетит Иран 1 ноября

    Президент России посетит Тегеран с целью участия в трехсторонней встрече в формате Азербайджан-Иран-Россия

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Визит президента России Владимира Путина в Иран 1 ноября готовится.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    "Визит президента готовится", - добавил Д.Песков.

    Ранее сообщалось, что Путин до конца года совершит поездку в Иран для участия в трехсторонней встрече президентов в формате "Азербайджан-Иран-Россия".

    Первый трехсторонний саммит прошел в Баку в августе прошлого года, в ходе которого Ильхам Алиев, Хасан Рухани и Владимир Путин обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности, в частности, проект транспортного коридора "Север-Юг".

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