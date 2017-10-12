Кремль: Путин посетит Иран 1 ноября

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Визит президента России Владимира Путина в Иран 1 ноября готовится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Визит президента готовится", - добавил Д.Песков.

Ранее сообщалось, что Путин до конца года совершит поездку в Иран для участия в трехсторонней встрече президентов в формате "Азербайджан-Иран-Россия".

Первый трехсторонний саммит прошел в Баку в августе прошлого года, в ходе которого Ильхам Алиев, Хасан Рухани и Владимир Путин обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности, в частности, проект транспортного коридора "Север-Юг".