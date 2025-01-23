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Кремль: Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в ОДКБ

Кремль: Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в ОДКБ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали работу Еревана в рамках ОДКБ.
В регионе
23 января 2025 г. 13:57
Кремль: Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в ОДКБ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали работу Еревана в рамках ОДКБ.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра", - отметил он.

Комментируя отчет Службы внешней разведки (СВР) Армении, в котором говорилось, что в 2025 году основания для приостановки членства страны в ОДКБ вряд ли исчезнут, Песков отметил, что Армения до сих пор не заявляла о намерении выйти из ОДКБ.

Отметим, что 17 января состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна.

Стороны обсудили результаты председательства Армении в Евразийском экономическом союзе, дальнейшие планы деятельности в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней армяно-российской повестки.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Paşinyan Ermənistanın KTMT-dəki fəaliyyətini müzakirə etməyiblər

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