О нас

Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году

Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году Президент России Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства.
В регионе
11 сентября 2023 г. 21:14
Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства.

Как передает Report, такой прогноз дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Представитель Кремля напомнил, что Путин пока «не делал никаких заявлений» по поводу своего участия или неучастия в предстоящих выборах. На вопрос, когда это может произойти, Песков предложил дождаться назначения дат выборов и выдвижения кандидатур. "Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур - вот вам и срок, сами увидите", - пообещал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi