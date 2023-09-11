Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году

Кремль: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства.

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