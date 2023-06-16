Кремль: Президенты РФ и ОАЭ проведут встречу в рамках ПМЭФ

Переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимира Путина и Мохаммеда аль-Нахайяна пройдут 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимира Путина и Мохаммеда аль-Нахайяна пройдут 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте Кремля.

"В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума президент России проведет 16 июня переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Заидом аль-Нахайяном", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве основного гостя.