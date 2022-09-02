Кремль предупредил о дестабилизации рынка нефти в случае введения потолка цен

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время энергетические рынки лихорадит, причем в основном в Европе.

"Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ, компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков.

На вопрос, опасаются ли в Кремле, что такое возможное решение негативно скажется на российском рынке, он ответил, что просчитываются все варианты: "Существуют альтернативные сценарии развития ситуации".

США ранее этим летом предложили ограничить цены на российскую нефть и снять запрет на ее закупки, чтобы ограничить рост цен и не позволить России получать доходы с продажи нефти.

2 сентября министры финансов стран G7 должны обсудить план по введению этого лимита.

По информации Financial Times, cтраны G7 намерены ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.