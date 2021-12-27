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Кремль: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет

Кремль: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади в Москве на повестке дня не стоит, таких планов нет.
В регионе
27 декабря 2021 г. 07:26
Кремль: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет

Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади в Москве на повестке дня не стоит, таких планов нет.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста, возможно ли в обозримой перспективе принятие решения о выносе тела Ленина из мавзолея, например к 100-летию со дня смерти советского лидера в 2024 году.

"Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами", - подчеркнул Песков.

Ленин умер 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Никаких письменных распоряжений относительно способа и места своего захоронения перед смертью он не оставил. 22 января тело Ленина было забальзамировано на краткий срок, прощание с главой Совнаркома продлили, затем было принято решение о долговременном сохранении тела Ленина. Строительство нынешнего мавзолея было завершено в 1930 году. В 1953-1961 годах в мавзолее находился также саркофаг с телом Иосифа Сталина, которое затем было погребено у Кремлевской стены. В 1990 году Мавзолей В. И. Ленина был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлем и Красной площадью.

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Версия на азербайджанском языке Kreml Leninin nəşinin mavzoleydən çıxarılacağı barədə xəbərlərə aydınlıq gətirib

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