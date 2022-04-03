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Кремль: Переговоры между Россией и Украиной идут непросто

Кремль: Переговоры между Россией и Украиной идут непросто Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались.
В регионе
3 апреля 2022 г. 00:41
Кремль: Переговоры между Россией и Украиной идут непросто

Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".

"Главное - нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто", - сказал Песков.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: "Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlar asan getmir"

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