Кремль: Переговоры между РФ и Украины проходят в видеоформате

Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

Как передает Report, об этом подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский", - сказал Песков.

Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, прошли ли переговоры в прежнем, "беловежском формате".