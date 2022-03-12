Кремль: Переговоры между РФ и Украины проходят в видеоформате

Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.
Как передает Report, об этом подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский", - сказал Песков.
Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, прошли ли переговоры в прежнем, "беловежском формате".