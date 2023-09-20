Кремль ожидает согласования времени телефонного разговора Путина и Пашиняна

Кремль ожидает согласования времени телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кремль ожидает согласования времени телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при необходимости, президент РФ переговорит и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но пока в планах такой беседы нет.

Песков отметил, что Москва не принимает упреки Армении по Карабаху в свой адрес, они беспочвенны. "Де-юре речь идет о действиях Баку на своей территории", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что контакты продолжаются, как с Баку, так и с армянами в Карабахе.