Кремль осудил покушение на Трампа

Кремль не считает, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью США.
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"Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана этой администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США", - указал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.
"Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.