Кремль осудил покушение на Трампа

Кремль не считает, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью США.

Кремль не считает, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью США.

Как передает Report , так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США и участника новой президентской гонки Дональда Трампа.

"Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана этой администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США", - указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.