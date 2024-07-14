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Кремль осудил покушение на Трампа

Кремль осудил покушение на Трампа Кремль не считает, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью США.
В регионе
14 июля 2024 г. 16:22
Кремль осудил покушение на Трампа

Кремль не считает, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью США.

Как передает Report, так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США и участника новой президентской гонки Дональда Трампа.

"Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана этой администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США", - указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал он.

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