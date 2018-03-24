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    Кремль опроверг информацию о возвращении Скрипаля в Россию

    Пресс-секретарь президента России опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуться в Россию, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Нет. Это не так", - сказал Д.Песков.

    Отметим, что ранее британский телеканал "Би-би-си" со ссылкой на школьного друга С.Скрипаля сообщил, что бывший шпион написал Путину письмо с просьбой разрешить ему вернуться на родину, так как хотел встретиться с матерью, братом и другими родственниками.

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